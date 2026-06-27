Kabayel bislang WBC-Interimsweltmeister

"Natürlich wäre es schön gewesen. Aber ich glaube, Usyk sucht mit 39 die sportliche Herausforderung nicht mehr. Es ist nicht leicht, vom Jäger zum Gejagten zu werden. Vielleicht will er in seinem Alter nicht mehr gejagt werden und hat diesen Spirit nicht mehr", hatte Kabayel zuletzt dem Sender ntv gesagt. Zuletzt hielt er den sogenannten WBC-Interimstitel, im Januar verteidigte er seinen Gürtel in Oberhausen erfolgreich gegen den Polen Damian Knyba.