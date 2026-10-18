Orjol - Er galt als möglicher Herausforderer von Wladimir Klitschko, bis ein schwerer und bis heute ungeklärter Unfall sein Leben veränderte: Nun ist der frühere Schwergewichtsboxer Denis Boizow im Alter von 40 Jahren gestorben. Wie die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf seinen Vater Nikolai Boizow berichtete, führte ein gelöstes Blutgerinnsel zum Tod des ehemaligen Profiboxers, der viele Jahre in Deutschland lebte. "Man konnte nichts mehr tun, es war der sofortige Tod", sagte Nikolai Boizow.