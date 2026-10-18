Schwerer Unfall in einem Berliner U-Bahn-Tunnel

Im Mai 2015 hatte ein schwerer Unfall die Karriere des Boxers, der als "russischer Tyson" bekannt war, abrupt beendet. Damals wurde Boizow schwer verletzt und bewusstlos auf den Gleisen eines Berliner U-Bahn-Tunnels gefunden. Der damals 29-Jährige erlitt schwere Kopf- und Handverletzungen und wurde in der Charité notoperiert. Anschließend lag er im künstlichen Koma. Es folgten weitere Operationen und eine langwierige Rehabilitation. In der Folge war Boizow zunächst nicht mehr in der Lage, selbstständig zu gehen oder zu sprechen. Seine Familie zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück. Die genauen Umstände des Vorfalls in Berlin blieben ungeklärt.