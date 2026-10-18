London - Im Duell der britischen Knockout-Experten hat Daniel Dubois auch den Rückkampf gegen Fabio Wardley gewonnen und den Weltmeistertitel im Schwergewicht nach Version der WBO verteidigt. Schon in der zweiten Runde beendete Schiedsrichter Steve Gray das Duell, nahezu zeitgleich warf Wardley Coach Ben Davison das Handtuch. Gegen seinen drei Jahre jüngeren Kontrahenten hatte Wardley in London dieses Mal keine Chance, der Kampf im Mai war noch über elf Runden gegangen. Schon nach 17 Sekunden hatte Dubois Wardley das erste Mal auf den Boden geschickt. Für Wardley war es die zweite Niederlage seiner Profi-Karriere.