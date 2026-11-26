Kabayel ist mit 34 Jahren in einem Alter, in dem Maske mit dem Boxen aufgehört hat. "Er tut bis in die zwölfte Runde alles dafür, dass er gewinnt. Und das ist nichts Selbstverständliches. Das ist etwas, was den Spitzenmann von vielen unterscheidet. Und deswegen traue ich Agit vieles zu", sagte Maske.

Wie schnell die Tickets vergriffen waren, zeigt die neue Lust auf den Boxsport und natürlich das Interesse an Kabayel. Sein bislang größter Erfolg entstand kampflos. Im Spanien-Urlaub bekam er im Sommer die Glücksnachricht, dass er vom Verband zum Weltmeister ernannt wurde, da der ukrainische Champion Usyk seine drei Titel niedergelegt hatte. Kabayel war als Interims-Titelträger und somit erster Herausforderer der Nutznießer.

Hysa vor großer Chance

Sein Gegner Hysa ist ebenso wie Kabayel ungeschlagen. Allerdings fehlt dem 42-Jährigen die Erfahrung gegen Top-Gegner. Er trat lange im olympischen Boxen auf, bevor er eine Laufbahn als Profiboxer startete.

Kabayel habe den Vorteil, sagte Maske, dass sein Kontrahent nur zweimal über zwölf Runden gekämpft habe. Aber er warnt: "Der hat natürlich seit Monaten im Kopf: Wenn mir das gelingt, dann bin ich der erste albanische Weltmeister überhaupt." Maske rät, den Kampf anzugehen, als wäre man kein Weltmeister. "Wenn ich in den Ring steige, bin ich meinen Titel los und muss um diesen kämpfen. Man kann sehr schnell wieder weg sein. Und das ist in unserer Sportart tatsächlich herausfordernd."