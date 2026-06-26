"Ich werde alle Gürtel niederlegen, damit die Jungs, die heute ihretwegen Schlange stehen, darum boxen können", teilte Usyk auf seinem Instagram-Account mit. Er betonte zugleich, dass dies nicht bedeute, dass er sich von dem Sport zurückziehe. "Denn ich habe noch einen last dance", sagte er. Der Verzicht auf die Titel sei durchdacht und eröffne ihm neue Möglichkeiten, fügte er hinzu. Details nannte er nicht.