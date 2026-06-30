Bochum - Box-Champion Agit Kabayel sieht sich selbst nicht als Feierbiest. Nachdem ihm der Weltverband WBC mitgeteilt hatte, dass er der neue Schwergewichts-Weltmeister ist, habe er es erst einmal ruhig angehen lassen. "Zuallererst habe ich meinen Trainer angerufen, denn ihm gehört der Titel genauso wie mir", sagte Kabayel im Interview der Mediengruppe "Münchner Merkur/TZ". "Als ich 16 Jahre alt war, hat er mich entdeckt. Damals war mir klar: Er wird mein erster und auch letzter Trainer sein. Ich habe diesem Trainer alles zu verdanken."