Düsseldorf - Der deutsche Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel hat seinen WM-Titel vor einer Riesenkulisse in Düsseldorf erfolgreich und mühelos verteidigt. Der Bochumer gewann seinen ersten Verteidigungsboxkampf um den Gürtel des Verbands WBC vor etwa 53.000 Zuschauern in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena gegen den deutlich unterlegenen Albaner Nelson Hysa, der seine erste Profi-Niederlage erlebte und verdient verlor. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Danke an jeden einzelnen, der hier ist", rief Kabayel nach seinem Sieg im Ring ins Mikrofon.