Hamburg - Die Fitnesstrainerin von Udo Lindenberg (78) ist immer wieder begeistert davon, wie fit der Musiker sei. "Ich vergesse das während des Trainings immer wieder, wie alt er ist", sagte Natalie Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dass Lindenberg nach allem, was er in seinen wilden Jahren erlebt und gemacht habe, noch so performe, sei unglaublich.