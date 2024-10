Botschaftsjubiläum Geballte Skandinavien-Power kommt nach Deutschland

Frederik und Mary reisen am Dienstag weiter nach Schleswig-Holstein, um der dortigen dänischen Minderheit im Grenzgebiet einen Besuch abzustatten. Auf dem Programm stehen Termine in Kiel, am ehemaligen Grenzwall Danewerk bei Schleswig sowie in Flensburg. Dabei soll vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Dänen und Deutschen im Fokus stehen, unter anderem bei der grünen Wende hin zu den erneuerbaren Energien.