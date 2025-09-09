Botschafterkonferenz Wadephul macht Tempo bei neuen Freihandelsabkommen

Berlin - Außenminister Johann Wadephul setzt auf einen Abschluss der von der EU geplanten Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur und mit Indien noch in diesem Jahr. "Das wäre eine entscheidende Voraussetzung, nicht nur für den Austausch von Waren und Dienstleistungen mit diesen Ländern. Sondern es würde auch zeigen, dass die Europäische Union als geopolitischer Faktor handlungsfähig ist", sagte der CDU-Politiker beim Wirtschaftstag der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Er fügte hinzu: "Diese Handlungsfähigkeit zu zeigen, war nie notwendiger als gerade jetzt."