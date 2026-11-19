Der 1940 in Berlin geborene Chrobog begann seine Diplomatenkarriere 1972. Die deutsche UN-Vertretung in New York sowie die EU in Brüssel und Singapur gehörten zu seinen Auslandsstationen. In Bonner Regierungszeiten war der Jurist von 1984 bis 1991 Leiter der Presseabteilung und Sprecher des Auswärtigen Amts. Als Politischer Direktor war er einer der engsten Berater von Außenminister Hans-Dietrich Genscher.