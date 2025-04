München (dpa/lby) - Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat dafür geworben, dass Gott in der Gesellschaft weiterhin einen Platz braucht. "Solange der Horizont Gottes in unserer Kultur sichtbar bleibt, solange sind wir auch vor der Versuchung gefeit, die scheinbare Leerstelle auszufüllen mit uns selbst, unseren Ideen und unseren Ideologien", schrieb der Erzbischof von München und Freising in seiner Karfreitagsbotschaft.