Botschaft aus Gefängnis: Britische Regierung empört über Russell-Brand-Statement

Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry (42) verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex" (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.