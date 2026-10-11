Die Rollen waren klar verteilt, denn der Thüringenligababsteiger und Tabellensechste SV Borsch 1925 empfing am Sonntag den SV 1921 Walldorf, der mit dem Barchfelder Punktgewinn in Bad Salzungen am Samstag auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht war. Auf diesem verbleibt der Außenseiter nach seiner 0:2-Niederlage auch, während der gastgebende Favorit sein siebtes Punktspiel in Serie – nach dem 0:2 in Gotha zum Auftakt – nicht verlor. Mit dem vierten Sieg bei drei Unentschieden verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Mannel auf den vierten Platz – vor dem Spitzenspiel am Samstag, 17. Oktober, 15 Uhr, beim bislang unbezwungenen Tabellenführer VfL Meiningen 04. Walldorf hat gleichzeitig Heimvorteil gegen den Tabellenfünften FSV 06 Eintracht Hildburghausen.