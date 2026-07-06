Nach dreimal FC Carl Zeiss Jena in den Spieljahren 2008/2009, 2017/2028 und 2024/2025 hat die Auslosung im FußballLandespokal dem SV 1925 Borsch erneut einen namhaften Gegner beschert. Der Absteiger aus der Thüringenliga empfängt in der ersten Hauptrunde, die vom 21. bis 23. August ausgetragen wird, den Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt. „Ein Spiel gegen einen Regionalligisten ist immer wieder ein Highlight“, sagte Borschs Trainer Andreas Mannel am Montag. „Wir sind sehr froh über dieses Los.“ In den Vergleichen mit Jena war Borsch zwar bei Niederlagen mit 0:6, 0:5 und 0:2 kein Treffer gelungen, aber der Gastgeber hatte jeweils vierstellige Zuschauerzahlen verzeichnet – mit 1380, 2055 und 1095 Besuchern. Für Mannel ist die Partie zudem eine besondere, weil er im Nachwuchsleistungszentrum der Erfurter als Kaderplaner für die Altersklassen U16 bis U19 arbeitet.