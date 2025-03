Borreliose, FSME & Co Zecken: "Bedeutendste Überträger von Infektionserregern"

Bei seinen Wirten ist die Zecke weniger wählerisch. "Der Holzbock saugt so ziemlich an allem, außer an Fischen und Amphibien", sagt Richter. Gerade bei Nagetieren können sich diese Milben, die drei bis fünf Jahre alt werden, mit vielen Erregern infizieren, die auch dem Menschen zusetzen, vor allem verschiedene Lyme-Borrelien. Mehrere Arten dieser Bakterien können den Menschen krank machen - sofern sie es schaffen, ihn zu infizieren.