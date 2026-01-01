Boris Palmer Palmer will "N-Wort" weiter verwenden

Palmer: Kommt auf Kontext an

Er finde es problematisch, "dass wir dieses Benutzen einzelner Worte moralisieren", sagte Palmer in dem Podcast. "Das macht Leute kirre, das treibt sie zur AfD, das macht sie wütend." Diese Sprachregulierung lehne er zutiefst ab. Es komme auf den Kontext an. Wenn man andere mit einem beleidigenden Wort persönlich adressiere, sei die Beleidigung das Problem. "Nicht das Wort an sich", sagte er. "Wenn ich darüber rede, dass ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Kontext zum Beispiel von einer Autorin benutzt wurde und das Wort dann ausspreche, hat es null und gar nichts Verwerfliches."