Boote auf Wildfluss Ballermann auf der Isar? Polizei kontrolliert Schlauchboote

München (dpa/lby) - Feuchtfröhlich mit dem Schlauchboot auf der Isar feiern? Kombiniert mit Alkohol keine gute Idee, warnt die Polizei, die am Samstag den Bootsverkehr kontrolliert hat. "Das Problem ist tatsächlich das ungezügelte Partyverhalten, der viel zu hohe Alkoholkonsum, der dann diese Gefahren entstehen lässt, dann zu Notsituationen und Unfällen führt", sagte Jörg Greiner, Leiter der Grünwalder Polizeidienststelle. Bei Anwohnern und Sportpaddlern hat das Vergnügen keinen guten Ruf. "Die sprechen von Ballermann auf der Isar."