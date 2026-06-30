Als schon fast alle weg sind, zeigt Komang noch ein Foto eines kleinen Chihuahuas: Als er vor wenigen Wochen halb tot auf der Straße gefunden wurde, hatte er kaum noch Fell. Heute ist er gesund und voller Energie auf dem Rücken eines jungen Teilnehmers herumgehüpft, als der gerade in der Taubenhaltung saß.

Die Einnahmen aus den Yogastunden fließen bei ihr fast ausschließlich in Futter, Impfungen und Sterilisierungen ihrer Schützlinge, betont Komang - und lädt alle Interessenten ein, ihr Projekt persönlich zu besuchen und bei der Pflege der 500 Hunde zu helfen.

Puppy Yoga hat für ihr Tierheim aber noch einen weiteren Vorteil, wie sie lächelnd erzählt: Seit die Kurse vor rund zwei Jahren gestartet sind, hat sich die Zahl der vermittelten Hunde um ein Vielfaches erhöht.