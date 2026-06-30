Canggu - Kaum beginnt die Yogastunde, flitzt schon der erste Mini-Chihuahua über die Matten. Drei schwarze Welpen tapsen zwischen ausgestreckten Armen hindurch, die meisten Teilnehmer kichern fröhlich. Blueberry und Helena, zwei putzige braune Mischlinge, nutzen die Plank-Position einer jungen Frau kurzerhand als Klettergerüst. Später, in der Tiefenentspannung Shavasana, rollen sich die Welpen dann relaxed auf den Bäuchen der Teilnehmer zusammen. Willkommen beim neuesten Wellness-Trend: Puppy Yoga.