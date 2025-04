Booktok: TikTok-Shop statt Buchladen? Anbieter prüfen

Lesen macht heiß

"Reading makes you hot" (Lesen macht dich heiß), schreibt Hugendubel auf TikTok. Der Münchner Buchhändler zählt auf der Plattform mehr als 11,6 Millionen Likes. Damit sei man einer der beliebtesten Kanäle der Buchbranche weltweit, sagt Geschäftsführerin Nina Hugendubel. Einen TikTok-Shop hat das Unternehmen noch nicht, doch die Planungen laufen. Man wolle den Verkauf von Buchtiteln über TikTok in Kürze testen, heißt es. Das Angebot soll sich vor allem an ein junges, trendbewusstes Publikum richten - mit vielen Titel aus den Sparten Young Adult oder New Adult.