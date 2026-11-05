Bonner Dax-Konzern: Deutsche Telekom legt kräftig zu

Bonn - Die Deutsche Telekom ist im abgelaufenen Quartal vor allem dank ihrer US-Tochter T-Mobile US stark gewachsen. Umsatz und Gewinn legten stärker zu als von Experten erwartet. Die Prognose wurde abermals leicht erhöht. Zudem soll die Dividende um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie steigen. Außerdem beabsichtigt das Dax-Unternehmen, auch im kommenden Jahr eigene Anteile zurückzukaufen. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufs von bis zu zwei Milliarden Euro wurde aber mit Enttäuschung aufgenommen.