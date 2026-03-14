Bonitätsbewertungen Wie kommt die neue Transparenz der Schufa an?

"Für den Zugang zu Krediten und wichtigen Verträgen des alltäglichen Lebens sind die bei der Schufa gespeicherten Daten von großer Bedeutung", sagt der Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, Oliver Maier. "Trotzdem sind die meisten Menschen unzureichend oder gar nicht darüber im Bilde, wie die Auskunftei ihre Kreditwürdigkeit einschätzt und auf welcher Informationsgrundlage diese Einstufung erfolgt."