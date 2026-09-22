Bond-Darsteller jetzt in Serie: Ex-007 Pierce Brosnan fühlte sich auf sein Image festgelegt

London - Der frühere James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (73) genießt den zweiten Frühling seiner Karriere. Besonders seine Rolle als Gangsterboss Conrad Harrigan in der Serie "Mobland - Familie bis aufs Blut" begeistert den gebürtigen Iren. Sie habe ihm ermöglicht, sich an der Seite von Helen Mirren und Tom Hardy schauspielerisch wieder stärker auszuprobieren, sagte Brosnan der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich wollte mit Schauspielern zusammen sein, die mir wieder das Gefühl geben, ein Schauspieler zu sein."