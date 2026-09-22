Bond-Darsteller jetzt in Serie: Ex-007 Pierce Brosnan fühlte sich auf sein Image festgelegt

"Ich wollte - in Anführungszeichen - ein Filmstar sein", erklärte Brosnan, der wie kaum ein anderer Star für Eleganz und Gentleman-Charme steht. "Und dabei verliert man sich irgendwie." Der Erfolg habe ihm zwar ermöglicht, gut zu leben und für seine Familie zu sorgen. Nun freue er sich jedoch über Rollen, die ihm "viel mehr Freiheit" gäben. "Es ist so schön, wieder Schauspieler zu sein. Es ist so schön, zurückzukommen."