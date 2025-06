An Laternenpfosten weisen Schilder den Weg zu Sammelplätzen, von denen ein Shuttle Service Personen, die nicht anderswo unterkommen können, zu Sammelstellen bringt. In sozialen Medien werben einige Lokale in der Nähe speziell um Menschen, die nicht nach Hause können: "Kaffeemaschine ist an und Homeoffice könnt ihr auch bei uns machen", schreibt ein Café-Besitzer. Ein Kleingartenbesitzer bietet "einen Ort zum Verweilen, auch mit Hund" an.