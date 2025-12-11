Bombenentschärfung Häuserschäden nach Bombensprengung in Hanau

Feuerwehr und THW prüfen Schäden und Auswirkungen

Die Druckwelle der Sprengung war laut Stadt so stark, dass einige Häuser jetzt Schäden aufweisen. Auch eine vorab aufgebaute Wand aus 15 Übersee-Containern zum Schutz der umliegenden Häuser, konnte die Schäden nicht verhindern. Zwei Statiker des Technischen Hilfswerks seien seit dem frühen Nachmittag im Einsatz und überprüften die strukturellen Auswirkungen der Sprengung. Bestimmte Bereiche blieben aus Gründen des Einbruchsschutzes weiterhin gesperrt.