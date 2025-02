Es sind nur fünf Minuten. Fünf schreckliche Minuten, die Tod und Zerstörung bringen an diesem 23. Februar 1945. Von 12.43 Uhr bis 12.48 Uhr greifen 49 Flugzeuge der 8. US-Luftwaffe Meiningen an und werfen 582 Bomben ab. Einschlag folgt auf Einschlag. Die Stadt zittert unter den Detonationen. Die Auswirkungen sind verheerend: 208 Menschen – vom Säugling bis zum Greis – verlieren an diesem Freitag im siebten Kriegsjahr ihr Leben. Einige Hundert Gebäude liegen in Trümmern. Der Zweite Weltkrieg, von Deutschland im September 1939 entfacht, trifft wenige Monate vor seinem Ende mit ganzer Wucht das kleine Städtchen im Süden Thüringens.