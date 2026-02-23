Ein sonniger Wintertag. Fliegeralarm wie so oft im Kriegsjahr 1945. Und doch sollte dieser 23. Februar für die Menschen in Meiningen ein Tag des Schreckens werden. Vor genau 81 Jahren erlebte die Stadt einen verheerenden Luftangriff, der 208 Menschen das Leben kostete und Hunderte verletzte. Häuser und Infrastruktur wurden zerstört, Familien zerrissen, das Stadtbild für immer verändert. Zwischen 12.43 Uhr und 12.48 Uhr flogen 49 Boeing B-17 Flying Fortress in drei Wellen über Meiningen. Innerhalb von Minuten regnete es 582 Bomben aus 3500 Metern Höhe auf die Stadt. 251 Häuser wurden zerstört, über 400 beschädigt. Kinder, Frauen, Männer – Menschen, die mitten im Alltag standen, verloren dabei ihr Leben. Überlebende berichten noch heute von den plötzlichen Explosionen, dem Rauch, den Schreien und der Verzweiflung.