Bombe von Zweitem Weltkrieg: Fliegerbombe nach Fund durch Spaziergänger entschärft

Demnach mussten zwischenzeitlich Anwohner von rund 50 Haushalten ihre Wohnungen verlassen, weil die Bombe vor Ort entschärft werden musste. Zudem wurde auf der Bahnstrecke Lichtenfels nach Saalfeld der Abschnitt zwischen Kronach und Pressig-Rothenkirchen, sowie die Bundesstraße 85 gesperrt. Mittlerweile wurden die Sperrungen aufgehoben und die Anwohner konnten zurück in ihre Häuser.