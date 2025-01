Bombe per Mail angekündigt: Bombendrohung an Erfurter Schule

Erfurt (dpa/th) - Nach einer Bombendrohung via E-Mail durchsucht die Polizei Gebäude einer Schule in Erfurt. Schulpersonal habe die Mail am Morgen entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin hatten rund 300 Schüler sowie 30 Lehrer die Schulräume verlassen. Polizisten durchsuchten zunächst das abgesperrte Gelände und die Gebäude. Spürhunde seien - anders als das in solchen Lagen sonst häufig der Fall sei - nicht an der Suche beteiligt.