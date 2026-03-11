Was lange währt, wird gut. Das könnte nicht treffender für den Spielplatz in Ebertshausen gelten, der nach langem Hin und Her nun seit vergangener Woche auch über eine Fußballwiese mit zwei Toren verfügt. Sie erfüllen alle Kriterien, die für diesen Bereich, der als Überschwemmungsgebiet gilt, wichtig sind. Sie sind transportabel, obwohl sie sehr schwer sind und nicht fest installiert. Beide Tore sind vollverschweißt und deshalb sehr robust. Auch über ein übliches Netz verfügen sie nicht. Stattdessen werden die ins Tor gehenden Bälle von Stahlstreben gehalten. Ideal also, um nicht nur wilden Kickern, sondern auch befürchteten Wetterkapriolen standzuhalten oder bei drohendem Hochwasser gesichert zu werden.