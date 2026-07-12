Der Rücken ist gerade, der Blick fest auf das Ziel gerichtet. Langsam wandert die Hand nach hinten, der Bogen spannt sich bis zum Anschlag. Für einen kurzen Moment herrscht absolute Stille. Dann löst sich der Pfeil – surrt durch die Luft und bohrt sich mit einem dumpfen Geräusch in die Zielscheibe. Ob in die Mitte der Zielscheibe oder doch eher in den äußeren Ring, entscheidet nicht Kraft, sondern vor allem Konzentration.