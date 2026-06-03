Das Tiefenorter Kaffeetälchen verwandelte sich zur Wettkampfarena für die diesjährige Kreismeisterschaft im Bogenschießen in der Kategorie „Bogen im Freien“ und den 35. Kinder- und Jugendsporttag des Kreissportbundes Bad Salzungen. Unter strahlend blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen traten zwanzig Sportler des SV Tiefenort 1875 und des SV 1927 Berka vor dem Hainich an, um die Titel in den neun Wettkampfklassen zu erringen.