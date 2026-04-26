Das traditionsreiche Schießsportzentrum Suhl will weiter als moderne Trainings- und Wettkampfstätte im internationalen Spitzensport mitmischen. Die Einweihung eines neu gebauten Bogenschießplatzes auf international höchsten Niveau setzt jetzt ein weiteres Zeichen dafür. So verwunderte es nicht, dass mit dem Präsidenten des Deutschen Schützenbundes, Hans-Heinrich von Schönfels, dem Leiter des Olympiastützpunkts Thüringen Bernd Neudert und der Vizepräsidentin des Thüringer Schützenbundes am Samstag viel Prominenz auf den Suhler Friedberg kam, um die neue Sportanlage mit Oberbürgermeister André Knapp, Vertretern der beteiligten Bau- und Planungsfirmen sowie der Rhön-Rennsteig-Sparkasse als finanziellem Unterstützer für die Nutzung freizugeben.