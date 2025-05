Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Zwei zehnjährige Kinder haben in Zeulenroda-Triebes (Saale-Orla-Kreis) ein in einer Straße geparktes Auto in Brand gesetzt. Es brannte ausgehend von der Rückleuchte völlig aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Pkw nur noch kontrolliert abbrennen lassen.