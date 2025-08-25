Neudietendorf (dpa/th) - Ein Böschungsbrand bei Neudietendorf (Kreis Gotha) hat am Nachmittag zu massiven Verspätungen im Fernverkehr geführt. Aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten konnten auf dem Abschnitt für etwa 80 Minuten keine Züge verkehren, wie eine Bahnsprecherin sagte. Neben ICE-Zügen waren auch zahlreiche Regionalbahnen von der Streckensperrung betroffen. Die Sperrung konnte gegen 15.40 Uhr wieder aufgehoben werden, hieß es.