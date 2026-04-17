Analysten führten den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass Anleger dazu neigen, bei allem zuzuschlagen, was mit KI zu tun hat. Die Entwicklung erinnert an die Situation vor einigen Jahren, als es für Kursanstiege ausreichte, irgendetwas mit Digitalwährungen wie Bitcoin anzukündigen. Gene Munster von der Firma Deepwater Asset Management sagte dem Finanzdienst Bloomberg, auch wenn es der Allbirds-Ankündigung an Substanz fehle, reichten Investoren Begeisterung und Potenzial. Außerdem hätten die Pläne eine "gesunde Dosis Absurdität".