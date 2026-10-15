Börsen: Zukunftssorgen lassen Asiens Märkte absacken

Angetrieben wurde der Abwärtstrend von Verlusten der großen südkoreanischen Techunternehmen. Die Aktien des Smartphonekonzerns Samsung und des Chipherstellers SK Hynix lagen zeitweise mit jeweils mehr als neun Prozent im Minus. Die beiden sind nach Marktkapitalisierung mit Abstand die größten Firmen im Kospi. Der Index steuerte damit auf sein Zwischentief vom Juli zu und liegt mittlerweile mehr als ein Drittel unter seinem Allzeithoch vom Juni.