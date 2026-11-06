Börsen: Südkoreas Börse bricht wegen Sorgen um KI und Ölpreise ein

Seoul - Die südkoreanische Börse ist im Zuge eines weltweiten Ausverkaufs von Tech-Aktien massiv unter Druck geraten. So brach der Leitindex Kospi im Frühhandel um über acht Prozent ein. Die Wertpapiere der Speicherchip-Produzenten SK Hynix (-11 Prozent) und Samsung Electronics (-8 Prozent) gaben ebenfalls deutlich nach. Wegen der heftigen Kursverluste setzte die Börse in Seoul den Handel für 20 Minuten aus. Ein sogenannter "Circuit Breaker" soll verhindern, dass Panikverkäufe den Markt weiter destabilisieren.