Ende vergangener Woche war es an der Wall Street zu einem außergewöhnlichen KI-Ausverkauf gekommen, der auch den Börsen in Asien stark zusetzte. Allein am Donnerstag verloren die Unternehmen im S&P 500 kumuliert knapp drei Billionen US-Dollar (2,7 Billionen Euro) an Börsenwert. Hintergrund waren Sorgen über die künftige Entwicklung des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz infolge des Wahlsiegs der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Auch die Gefahr steigender Ölpreise rund um den nach wie vor massiv eingeschränkten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus dämpft die Stimmung unter den Anlegern.