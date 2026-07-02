Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex Dax ist erstmals seit Januar wieder auf einen Rekordwert gestiegen. Das Börsenbarometer erreichte am Donnerstagnachmittag 25.517 Punkte.
Börsen Dax steigt auf Rekordhoch
dpa 02.07.2026 - 15:30 Uhr
Der deutsche Leitindex Dax ist erstmals seit Januar wieder auf einen Rekordwert gestiegen. Das Börsenbarometer erreichte am Donnerstagnachmittag 25.
Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex Dax ist erstmals seit Januar wieder auf einen Rekordwert gestiegen. Das Börsenbarometer erreichte am Donnerstagnachmittag 25.517 Punkte.