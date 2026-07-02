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  4. Dax erreicht Rekordstand nach sinkenden Ölpreisen

Börsen Dax erreicht Rekordstand nach sinkenden Ölpreisen

Mit sinkenden Ölpreisen kommt der Aktienmarkt wieder in Schwung. Arbeitsmarktdaten aus den USA treiben die Börsen in Europa auf neue Höhen. Es bleiben einige Risiken bestehen.

Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex Dax ist erstmals seit Januar wieder auf einen Rekordwert gestiegen. Der deutsche Börsenleitindex erreichte am Nachmittag im Handelsverlauf 25.517 Punkte, ein Plus von 1,9 Prozent zum Vortagsschluss. Auch der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, sprang zuletzt um 1,4 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von rund 6.370 Punkten.

Den jüngsten Impuls gaben Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die Daten für den Monat Juni zeigten, dass sich in den Vereinigten Staaten die Einstellungsdynamik kräftig verlangsamt hat und den jüngsten Aufschwung am Arbeitsmarkt bremst. Damit hätten sich die Erwartungen an eine erste Zinsanhebung in den USA etwas nach hinten verschoben, hieß es am Markt zur Begründung.

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Anleger setzen zudem auf den Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI). Die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg bleiben trotz alle Rückschläge. Auch europaweit hat sich die Stimmung aufgehellt.

Der Glanz um Künstliche Intelligenz färbt auf den deutschen Aktienmarkt ab. Im Dax profitieren davon Technologiewerte wie Infineon und Siemens Energy, da Investoren das Unternehmen als Profiteur des steigenden Strombedarfs durch KI-Anwendungen sehen. Bereits im Januar überschritt der Dax die Marke von 25.000 Punkten, Ende März erreichte der Leitindex im Iran-Krieg ein Tief bei rund 22.300 Zählern.

"Bemerkenswert ist, dass sich der Dax immer mehr von der heimischen Wirtschaftsentwicklung abkoppelt", schrieb kürzlich Birgit Henseler, Senior Analystin bei der DZ Bank. Obwohl führende Institute ihre Wachstumsprognosen für Deutschland gesenkt haben, ziehe der Leitindex kräftig an. Die Dynamik speise sich aus der Stärke seiner global aufgestellten Unternehmen: Die Dax-Konzerne erzielen rund 80 Prozent ihres Umsatzes im Ausland und sind daher wenig abhängig von der schwachen deutschen Wirtschaft. Schon 2025 hatte der Dax um 23 Prozent zugelegt - das beste Jahr seit 2019.