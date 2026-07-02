Börsen Dax erreicht Rekordstand nach sinkenden Ölpreisen

Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex Dax ist erstmals seit Januar wieder auf einen Rekordwert gestiegen. Der deutsche Börsenleitindex erreichte am Nachmittag im Handelsverlauf 25.517 Punkte, ein Plus von 1,9 Prozent zum Vortagsschluss. Auch der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, sprang zuletzt um 1,4 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von rund 6.370 Punkten.



Den jüngsten Impuls gaben Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die Daten für den Monat Juni zeigten, dass sich in den Vereinigten Staaten die Einstellungsdynamik kräftig verlangsamt hat und den jüngsten Aufschwung am Arbeitsmarkt bremst. Damit hätten sich die Erwartungen an eine erste Zinsanhebung in den USA etwas nach hinten verschoben, hieß es am Markt zur Begründung.