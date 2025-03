Börsenrally Dax überspringt erstmals Marke von 23.000 Punkten

Ungeachtet der Wirtschaftskrise und Zolldrohungen von Donald Trump, der zuletzt Autoimporte in die USA ins Visier nahm, gehen die Aktien nach oben. Nachrichten aus Brüssel trieben hier die Kurse. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel.