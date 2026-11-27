Zuvor hatte der Staatsrat nach einer Sitzung unter Leitung von Ministerpräsident Li Qiang angekündigt, dass staatliche Investoren stärker zur Stabilisierung der Börsen beitragen sollen. Eine zentrale Rolle soll dabei die staatliche Beteiligungsgesellschaft Central Huijin spielen. Zudem will Peking mehr Geld von Versicherungen und Pensionsfonds an die Börsen lenken.