So sparen viele Deutsche zwar wie die Weltmeister, doch abzüglich der Inflation wird das Geld in vielen Fällen nicht mehr, sondern weniger. Mit mehr Know-how könnten Sparer hierzulande mehr aus ihrem Geld machen, meint auch Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Commerzbank: "Von einer Anlagekultur wie etwa in den USA sind wir in Deutschland noch weit entfernt."