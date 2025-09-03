Börse Porsche fliegt aus dem Dax

Langfristige Folgen für den Aktienkurs haben Indexänderungen in der Regel nicht. Wichtig sind sie vor allem für Indexfonds (ETFs), die etwa den Dax direkt und eins zu eins abbilden. Sie müssen dann entsprechend umschichten und umgewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Abstieg muss nicht endgültig sein

Ein Abstieg aus dem Dax ist keine Einbahnstraße, wie das Beispiel der Commerzbank zeigt: Sie musste 2018 den Dax verlassen, 2023 gelang dann die Rückkehr in den Leitindex, der zwischenzeitlich von 30 auf 40 Werte erweitert worden war. Auch die Lufthansa, die im Sommer 2020 den Dax in den MDax verlassen musste, galt immer wieder als Kandidat für einen Wiederaufstieg.