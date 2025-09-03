Frankfurt/Main/Stuttgart - Der Sportwagenbauer Porsche steigt aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax in den Index für mittelgroße Unternehmen (MDax) ab. Das teilte die Deutsche Börse mit.
Börse Porsche fliegt aus dem Dax
dpa 03.09.2025 - 22:06 Uhr
