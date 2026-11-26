Die Zuversicht für den Dax begründet die Deutsche Bank mit der anziehenden Wirtschaft in Deutschland, die nach ihrer Prognose 2027 um 1,3 Prozent zulegen dürfte. Zudem dürften die Dax-Konzerne vom Wachstum der Weltwirtschaft und steigenden Unternehmensgewinnen profitieren. "Der Dax wird von der Krise der Autokonzerne verzerrt", sagte Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Privatkundenbank, beim Kapitalmarktausblick in Frankfurt. Auch sei der weltweite KI-Boom trotz der jüngsten Turbulenzen nicht gebrochen.