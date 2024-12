Böller und Raketen Feuerwerk trotz höherer Preise "beliebt wie nie"

Zuletzt gab es kaum noch Retouren

Ob die zusätzliche Pyrotechnik-Menge in den Supermärkten, Discountern und anderen Verkaufspunkten tatsächlich gut verkauft wird, ist noch unklar. In den Jahren vor Corona lag die Retourenquote bei einem Fünftel - so viel mussten die Feuerwerksfirmen also wieder zurücknehmen. Nach den Coronajahren, in denen Feuerwerk Silvester 2020 und 2021 verboten war, sei die Retourenquote aber fast bei null gewesen, so Gerstmeier. "In vielen Geschäften war die Ware schon am ersten Verkaufstag ausverkauft."