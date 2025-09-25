Vieles ist durch die Feiern in der Landgemeinde Großbreitenbach liegen geblieben, das hätte der Bauhof richten müssen. Jetzt soll er einen Teil seiner Kräfte auf Arbeiten in Böhlen konzentrieren. Unter anderem geht es um Heckenschnitt und Grünanlagenpflege, Wege herrichten, Bäume ausschneiden und eine Mauer soll weg – ein Überbleibsel einer Gasstation. Die Mauer sei 1978/79 gebaut worden, sagt ein Anwohner. Die Gasstation war hier zentral für ganz Böhlen. Die Rampe habe man früher auch für Be- und Entladearbeiten genutzt. Wie Landgemeindebürgermeister Peter Grimm sagte, sollen die Parkplätze dort erhalten bleiben. Man wolle eine Böschung schaffen. Die Wege in der Kurau, im Hirschkammweg und im Hirschgrund sind gebaut. Hier wird nicht mehr mit vielen Holztransporten gerechnet.